Определился первый полуфиналист Копа Америка Сегодня, 16:20 202 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Henry Romero Бразилия — Парагвай 0:0 (4:3 по пенальти) REUTERS/Henry Romero

Сборные Бразилии и Парагвая не смогли забить в основное время во время матча Кубка Южной Америки.

Судья после просмотра видеоповтора дал красную карточку защитнику гостей Фабиану Бальбуэну и назначил штрафной.



В серии послематчевых пенальти Парагвай сразу же оказался в роли догоняющих — Густаво Гомес не сумел реализовать первый удар.

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Шанс парагвайцам предоставил пробивший мимо ворот Роберто Фирмино, но и Дерлис Гонсалес ответил такой же любезностью. Габриэль Жезус был точен: 4:3 в послематчевой серии и теперь «селесао» ожидают победителя пары Венесуэла — Аргентина.

Бразилия — Парагвай 0:0 (4:3 по пенальти)

Бразилия: Алиссон — Дани Алвес (Лукас Пакета, 85), Маркиньос, Тиаго Силва, Филипе Луис (Алекс Сандро, 46) — Артур, Аллан (Виллиан, 71) — Жезус, Коутиньо, Эвертон — Фирмино.

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Парагвай: Фернандес — Пирис, Бальбуэна, Гомес, Алонсо — Перес (Рохас, 74), Санчес (Эскобар, 78), Ортис, Арзамендия (Вальдес, 61) — Альмирон — Дерлис Гонсалес.