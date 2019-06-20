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Месси прокомментировал провальный старт сборной Аргентины на Кубке Америки

Сегодня, 21:28
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Месси прокомментировал провальный старт сборной Аргентины на Кубке Америки - фото

REUTERS/Luisa Gonzalez

Месси забил пока единственный гол сборной Аргентины

Лионель Месси прокомментировал старт сборной Аргентины на Кубке Америки-2019, где она набрала одно очко в двух матчах.

По словам Месси, в команде недовольны сложившейся ситуацией, но, несмотря на плохой старт, игроки аргентинской сборной уверены, что победят в следующем матче Катар и выйдут из группы, сообщает Goal.com.

«Это будет матч нашей жизни. Будет безумием, если мы не сможем выйти из группы, когда, по сути, из каждой группы выходят по три команды. Не сомневаюсь, что у нас это получится», — сказал Месси.

Во втором туре Кубка Америки сборная Аргентины проиграла Колумбии (0:2), а во втором несмотря на гол Месси не смогла победить Парагвай (1:1) и занимает последнее место в группе.

Теги:   Сборная Аргентины Лионель Месси Копа Америка-2019 Кубок Америки

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