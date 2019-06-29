Определился еще один полуфиналист Копа Америка Сегодня, 14:30 660 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Amanda Perobelli Чили сыграет в полуфинале с победителем пары Уругвай — Перу REUTERS/Amanda Perobelli

Сборная Чили стала третьим полуфиналистом Кубка Южной Америки по футболу после команд Бразилии и Аргентины.



В четвертьфинале действующий победитель турнира, который выиграл два предыдущих розыгрыша Копи, оказался сильнее Колумбии.

Основное время не выявило победителя, хотя во втором тайме «Ла Роха» сумела забить, но арбитр с помощью видеоповтора увидел игру рукой в чужой штрафной и взятие ворот отменил.

Поэтому соперникам пришлось пробивать серию послематчевых пенальти. Если у Чили 11-метровые забили все пятеро игроков, то у Колумбии роковой промах допустил Вильям Тесильо.

В полуфинале победитель сыграет с лучшей командой в паре Уругвай — Перу, которые определят сильнейшего 29 июня.

Колумбия — Чили 0:0, по пенальти — 4:5

Колумбия: Оспина — Медина, Мина, Санчес, Тесильо — Куадрадо, Барриос, Урибе (Кардона, 67) — Хамес, Фалькао (Сапата, 77), Мартинес (Диас, 81)

Чили: Арьяс — Исла, Медель, Марипан, Босежур — Видаль, Пульгар, Арангис — Фуэнсалида (Павес, 75), Варгас, Санчес

Предупреждены: Медина, Куадрадо, Хамес — Арангис, Видаль

Накануне Аргентина вышла победителем в четвертьфинальном матче, одолев сборную Венесуэлы со счетом 2:0. Там она встретится с Бразилией.

НВ