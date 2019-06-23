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Бразилия и Венесуэла вышли в четвертьфинал Кубка Америки

Сегодня, 00:08
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Бразилия и Венесуэла вышли в четвертьфинал Кубка Америки - фото

REUTERS/Amanda Perobelli

Бразилия вышла в плей-офф с первого места

Состоялись заключительные матчи группового этапа Кубка Америки в группе А.

Сборная Барзилии разгромила Перу 5:0 и вышла в четвертьфинал домашнего Кубка Америки, заняв первое место в группе с семью очками.

Бразильцы забили в ворота перуанцев три мяча в первом тайме и еще два во втором.

Второе место в группе А заняла Венесуэла, обыгравшая Боливию 3:1.

Перу - Бразилия - 0:5
Голы: Каземиро, 12 Фирмино, 19 Эвертон, 32, Алвеш, 53, Виллиан, 90

Боливия - Венесуэла - 1:3
Голы: Хустиниано, 82 - Мачис, 2, 55, Мартинес, 87

Турнирная таблица

Накануне сборная Чили досрочно вышла в четвертьфинал Кубка Америки, обыграв Эквадор 2:1.

НВ

Теги:   Футбол Сборная Бразилии Кубок Америки Копа Америка-2019

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