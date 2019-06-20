Гол Месси не помог Аргентине избежать еще одной осечки на Копа Америка Сегодня, 15:06 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Luisa Gonzalez Месси сравнял счет ударом с пенальти REUTERS/Luisa Gonzalez

Сборная Аргентины не сумела победить команду Парагвая во втором туре группового этапа Кубка Южной Америки-2019, сыграв вничью 1:1.



Примечательно, что именно аутсайдер поединка открыл счет на 37-м обороте секундной стрелки, когда после передачи Мигеля Альмирона отличился Ричард Санчес.

Фаворит не сумел восстановить равновесие до перерыва, но сделал это на 57-й минуте, когда пенальти реализовал лидер его атак Лионель Месси.

И все же, именно сборная Парагвая была ближе к победе, заработав пенальти на исходе часа игры. Тем не менее, полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес его не реализовал.

Аргентина — Парагвай 1:1

Голы: Месси, 57 (с пенальти) — Санчес, 37

После двух туров в группе B Аргентина с одним баллом занимает последнее, 4-е место. Лидером стала Колумбия (шесть очков), обыгравшая Катар (3-я строчка, один пункт) со счетом 1:0. На 2-й позиции — Парагвай с двумя очками.

Колумбия — Катар 1:0

Голы: Сапата, 86

Накануне в поединке второго тура группового этапа Кубка Южной Америки сборная Бразилии сенсационно не сумела победить Венесуэлу — 0:0.

НВ