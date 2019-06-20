Александр Ройтбурд
Что я думаю об идее создать музей на Банковой
Светлана Ройз
Самый сложный опыт. Как пережить смерть близких
Катерина Тейлор
Музей на Банковой. Когда Зеленский забыл посоветоваться
Фредерик Кемп
Путин наращивает мышцы в Африке
Спецтема: Погиб Дмитрий Тымчук Битва за ПриватБанк: Коломойский против Украины

Гол Месси не помог Аргентине избежать еще одной осечки на Копа Америка

Сегодня, 15:06
Цей матеріал також доступний українською
Гол Месси не помог Аргентине избежать еще одной осечки на Копа Америка - фото

REUTERS/Luisa Gonzalez

Месси сравнял счет ударом с пенальти

Сборная Аргентины не сумела победить команду Парагвая во втором туре группового этапа Кубка Южной Америки-2019, сыграв вничью 1:1.

Примечательно, что именно аутсайдер поединка открыл счет на 37-м обороте секундной стрелки, когда после передачи Мигеля Альмирона отличился Ричард Санчес.

Фаворит не сумел восстановить равновесие до перерыва, но сделал это на 57-й минуте, когда пенальти реализовал лидер его атак Лионель Месси.

И все же, именно сборная Парагвая была ближе к победе, заработав пенальти на исходе часа игры. Тем не менее, полузащитник Динамо Дерлис Гонсалес его не реализовал.

Аргентина — Парагвай 1:1

Голы: Месси, 57 (с пенальти) — Санчес, 37

После двух туров в группе B Аргентина с одним баллом занимает последнее, 4-е место. Лидером стала Колумбия (шесть очков), обыгравшая Катар (3-я строчка, один пункт) со счетом 1:0. На 2-й позиции — Парагвай с двумя очками.

Колумбия — Катар 1:0

Голы: Сапата, 86

Накануне в поединке второго тура группового этапа Кубка Южной Америки сборная Бразилии сенсационно не сумела победить Венесуэлу — 0:0.

НВ

Теги:   Копа Америка-2019 Лионель Месси Сборная Аргентины Футбол

ВЫ МОЖЕТЕ: отправить другу написать в редакцию

Журнал НВ (№ 21)

Парламентские списки

Благодаря двум новым политсилам парламент ждет беспрецедентное в истории Украины обновление

Читать журнал

ТОП 3

Футбол

Вчера, 00:35

img
Фонсека захотел забрать в Рому полузащитника сборной Украины — СМИ
2546
Футбол

18 июня, 19:46

img
Полузащитник молодежной сборной Украины посвятил медаль чемпиона мира погибшему в АТО отцу
1592
Футбол

18 июня, 21:21

img
Еще не решил. Один из героев молодежного чемпионата мира не исключил переход в сборную Грузии
1356

Главное

Политика

Сегодня, 14:05

img
Филарет на «соборе» восстановил УПЦ КП
Футбол

Вчера, 19:00

img
Агент лидера Шахтера прокомментировал слухи о его уходе
Футбол

Сегодня, 12:19

img
Срна официально вернулся в Шахтер