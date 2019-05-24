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СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо

Сегодня, 16:53
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СМИ назвали еще одного иностранного кандидата на пост наставника Динамо - фото

ФК Славия

Трпишовский может стать новым наставником Динамо — медиа

Динамо рассматривает в качестве нового главного тренера команды наставника чешской Славии Йиндржиха Трпишовского, сообщает Sport Arena.

По информации портала, 43-летний специалист должен прибыть в Киев, где проведет переговоры с украинским клубом по поводу потенциального назначения.

Как отмечает медиа со ссылкой на чешские источники, Динамо достаточно давно наблюдает за тренерской карьерой Трпишовского и всерьез настроено договориться о контракте.

По данным ресурса, если специалист прибудет в Киев 26 мая, когда у Славии заключительной матч сезона, который уже не имеет турнирного значения, то это будет означать то, что он уже принял решение о своем будущем.

Под руководством Трпишовского пражская команда в уходящем сезоне стала чемпионом и выиграла кубок страны впервые за 77 лет, а также дошла до четвертьфинала Лиги Европы.

Сообщалось, что Динамо обсудит с иностранным тренером его назначение на пост наставника команды. Накануне появилась информация, что иностранный кандидат, которого называют претендентом на пост рулевого столичной команды — это поляк Адам Навалка.

Теги:   ФК Динамо (Киев) Футбол

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