Криштиану Роналду стал лидером Instagram по числу подписчиков

Футболист сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду стал лидером социальной сети Instagram по числу подписчиков.
Футболист обогнал предыдущего лидера певицу Селену Гомес и по состоянию на 6:00 по киевскому времени собрал 144 408 403 подписчика.
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