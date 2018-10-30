30 октября 2018, вторник

Криштиану Роналду стал лидером Instagram по числу подписчиков

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Роналду собрал больше 144 миллионов подписчиков

Роналду собрал больше 144 миллионов подписчиков

Футболист сборной Португалии и итальянского Ювентуса Криштиану Роналду стал лидером социальной сети Instagram по числу подписчиков.

Футболист обогнал предыдущего лидера певицу Селену Гомес и по состоянию на 6:00 по киевскому времени собрал 144 408 403 подписчика.

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