Криштиану Роналду отреагировал на обвинения в изнасиловании

Нападающий Ювентуса и сборной Португалии Криштиану Роналду отреагировал на обвинения 34-летней жительницы США Кэтрин Майорги в том, что звездный футболист якобы изнасиловал ее в 2009 году.

"Это ложь. Она хочет прославиться за счет моего имени. Такие ситуации - часть моей работы", - сказал Роналду во время прямого эфира в своем Instagram.

Как сообщает адвокат Кристиан Шерц, Криштиану Роналду подаст в суд на немецкое издание Der Spiegel, которое опубликовало интервью "жертвы" футболиста.

"Заявление Der Spiegel о том, что Роналду изнасиловал американку Кэтрин Майоргу, недопустимым сообщением о подозрении в области частной жизни. Мы будем добиваться правовой защиты для Криштиану", - передает Reuters слова адвоката.

Кэтрин Майорга обвинила нападающего Криштиану Роналду в изнасиловании, которое якобы произошло в Лас-Вегасе в 2009 году в гостиничном номере, и подала на футболиста в суд. Согласно версии Der Spiegel, американка хотела сразу подать на Роналду в суд, но звездный футболист заплатил ей 375 тысяч долларов за молчание.

Впервые об инциденте Криштиану Роналду Кэтрин Майоргой стало известно в апреле этого года, но тогда не разглашалось имя "жертвы". Позже компания Gestifute, которая представляет интересы Криштиану Роналду, опровергла информацию о том, что в 2009 году игрока обвиняли в изнасиловании.