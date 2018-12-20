Кравчук, Кучма и Ющенко обсудили с Порошенко коррупцию в ФФУ Сегодня, 22:06 8672 Цей матеріал також доступний українською Кравчук считает, что Украине нужно расследовать обвинения в адрес Павелко Фото: ФФУ

Первый президент Украины Леонид Кравчук заявил о том, что он вместе с другими бывшими лидерами страны Леонидом Кучмой и Виктором Ющенко встретились с президентом Петром Порошенко для обсуждения коррупционных обвинений в адрес Федерации футбола Украины (ФФУ) и ее главы Андрея Павелко.

На пресс-конференции, которую опубликовал канал Ukraine Live в YouTube, первый президент сообщил, что к нему, как главе наблюдательного совета Динамо, обратилась группа "известных представителей футбольной жизни Украины".

"Они попросили меня донести до руководства государства непрофессиональность ФФУ. Петр Алексеевич внимательно выслушал, но почему-то сказал, что не все так просто, как я говорю", - добавил Кравчук.

По словам первого президента, у него нет юридических документов и расследований, но СМИ на Западе пишут о махинациях главы ФФУ и нардепа от БПП Андрея Павелко с деньгами, выделенными Украине на строительство завода для искусственного футбольного покрытия.

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Кравчук отметил, что немецкая и швейцарская прокуратуры начали расследовать эту проблему, чего, по его мнению, достаточно, чтобы Украина не оставалась в стороне.

"Верю ли я, что что-то изменится после этой пресс-конференции? На 90 процентов не верю. Этого не хочет президент Украины Петр Порошенко", - убежден экс-лидер государства.

Как сообщает УНН, один из ветеранов футбола, которые обратились к Кравчуку, Олег Блохин, опроверг, что подписывал какие-либо письма к Порошенко или ФФУ. Он также предполагает, что его подпись подделали.

Ранее программа Схемы провела расследование, согласно которому ФФУ вывела из своего бюджета более одного миллиона долларов через офшор в ОАЭ при закупке оборудования для завода по производству искусственных полей. СМИ сообщали, что Генеральная прокуратура Украины (ГПУ) и Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции (НАПК) не имеют претензий к Андрею Павелко по поводу коррупционных действий.