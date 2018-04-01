Коваль остался на скамейке против Атлетико, Валенсия не отстала от Реала. Результаты матчей чемпионата Испании

Первого апреля были сыграны остальные поединки 30-го тура испанской Примеры.

Валенсия в довольно спокойном матче переиграла Леганес. Единственным голом в матче отметился Родриго на 62-й минуте. Таким образом, Валенсия не отстала от Реала, и уже в следующем туре может выйти на третью позицию.

Леганес: Куэльяр, Бустинса, Сиовас, Рико, Муньос (Бовю, 73), Эрасо, Рамос (Эль-Жар, 79), Пирес (Наранхо, 90), Перес, Амрабат, Сальдуа.

Валенсия: Доменек, Габриэл, Гайя, Рубен Везу, Гарай, Солер (Ферран Торрес, 65), Парехо, Кондогбиа, Гонсалу Гедеш (Перейра, 80), Родриго, Дзадза (Вьетто, 70).

Атлетико без особых проблем победил Депортиво. Стоит отметить, что вратарь Динамо Максим Коваль остался на скамейке запасных. Кевин Гамейро уверенно реализовал пенальти на 34-й минуте. В целом, Атлетико довольно уверенно контролировал игру и довел игру до победы.

Атлетико - Депортиво 1:0

Гол: Гамейро, 34, с пенальти

Результаты матчей 30-го тура Примеры:

Эспаньол - Алавес 0:0

Леганес – Валенсия 0:1

Гол: Родриго, 62

Эйбар - Реал Сосьедад 0:0

Малага - Вильярреал 1:0

Гол: Кастро, 37, с пенальти

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

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