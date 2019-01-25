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Коноплянка забил эффектный гол в матче чемпионата Германии - видео

Вчера, 22:55
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EPA

Коноплянка забил свой первый мяч в сезоне

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка отметился эффектным голом в поединке 19-го тура немецкой Бундеслиги против Герты.

В гостевом матче чемпионата Германии украинский футболист получил мяч на левом фланге, сместился ближе к центру и нанес точный удар под правую стойку.

Тем самым Коноплянка отличился своим первым взятием ворот в 14-ти матчах за немецкий клуб в текущем сезоне. 

По итогам матча зафиксирована ничья 2:2. У хозяев забивали Марко Груйич и Ведад Ибишевич, у гостей - Марк Ут. Ничья позволила Шальке подняться на 12-е место с отрывом в 10 очков от зоны вылета.

Ранее СМИ узнали, что из-за неудовлетворительных результатов Шальке выставил на трансфер пятерых футболистов, в том числе украинца, который оказался в списке ненужных игроков и может покинуть команду зимой 2019 года.

Сообщалось, что полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка отпугнул своими запросами по зарплате Бешикташ, который хочет его подписать.

НВ

Теги:   Чемпионат Германии Шальке-04 Евгений Коноплянка Бундеслига Футбол

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