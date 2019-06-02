Коноплянка ведет переговоры с турецким топ-клубом — СМИ Вчера, 22:31 Цей матеріал також доступний українською ФК Шальке Коноплянка (слева) остается целью Бешикташа — медиа ФК Шальке

Полузащитник Шальке и сборной Украины обсуждает с Бешикташем возможность своего перехода, сообщает Fanatik.



По информации портала, руководство стамбульского клуба начало вести переговоры с окружением 29-летнего футболиста по поводу его трансфера летом.

Кроме того, отмечает медиа, турецкий гранд контактирует с немецкой стороной, чтобы понять, за какую сумму та готова продать полузащитника.

В нынешнем сезона Коноплянка провел 21 поединок за команду из Гельзенкирхена. В его активе один забитый мяч и одна результативная передача.

Сообщалось, что футболист намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность сменить обстановку в межсезонье.

Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.