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Коноплянка ведет переговоры с турецким топ-клубом — СМИ

Вчера, 22:31
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Коноплянка ведет переговоры с турецким топ-клубом — СМИ - фото

ФК Шальке

Коноплянка (слева) остается целью Бешикташа — медиа

Полузащитник Шальке и сборной Украины обсуждает с Бешикташем возможность своего перехода, сообщает Fanatik.

По информации портала, руководство стамбульского клуба начало вести переговоры с окружением 29-летнего футболиста по поводу его трансфера летом.

Кроме того, отмечает медиа, турецкий гранд контактирует с немецкой стороной, чтобы понять, за какую сумму та готова продать полузащитника.

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В нынешнем сезона Коноплянка провел 21 поединок за команду из Гельзенкирхена. В его активе один забитый мяч и одна результативная передача.

Сообщалось, что футболист намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность сменить обстановку в межсезонье.

Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.

Теги:   Бешикташ Трансферы Шальке-04 Евгений Коноплянка Футбол

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