Коноплянка рассказал об отношениях с наставником Шальке после слухов о своем уходе Сегодня, 19:32 338 Цей матеріал також доступний українською EPA Коноплянка (справа) заявил, что ему никто не говорил о возможном трансфере EPA

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка прокомментировал взаимоотношения с рулевым Шальке Доменико Тедеско после слухов о своем возможном уходе из клуба в январе.



В комментарии FootballHub 29-летний футболист заверил, что у него всегда было общение с тренером, и оно всегда было позитивным. Вместе с тем, добавил игрок, затем, глядя на чемпионат Германии, "ситуация меняется", и он не знает, с чем это связано.

"Сейчас мы опять поговорили. Хоть я читаю мало в интернете, но читал, что я на трансфере, но мне никто ничего об этом не говорил", - признался Коноплянка.

По словам полузащитника, главный тренер немецкой команды сам подошел к нему и сказал, что тот будет играть, если проявит себя. При этом украинец заверил, что у него хороший коллектив.

"А я говорю: "Да я этим, в принципе, и занимаюсь третий год". Нормально поговорили, сейчас пообещал, что буду выкладываться на каждой тренировке", - резюмировал Коноплянка.

Ранее СМИ узнали, что из-за неудовлетворительных результатов Шальке выставил на трансфер пятерых футболистов, в том числе украинца, который оказался в списке ненужных игроков и может покинуть команду зимой 2019-го года.

Сообщалось, что Коноплянка отпугнул своими запросами по зарплате Бешикташ, который хочет его подписать.

