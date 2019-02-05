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Коноплянка рассказал об отношениях с наставником Шальке после слухов о своем уходе

Сегодня, 19:32
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EPA

Коноплянка (справа) заявил, что ему никто не говорил о возможном трансфере

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка прокомментировал взаимоотношения с рулевым Шальке Доменико Тедеско после слухов о своем возможном уходе из клуба в январе.

В комментарии FootballHub 29-летний футболист заверил, что у него всегда было общение с тренером, и оно всегда было позитивным. Вместе с тем, добавил игрок, затем, глядя на чемпионат Германии, "ситуация меняется", и он не знает, с чем это связано.

"Сейчас мы опять поговорили. Хоть я читаю мало в интернете, но читал, что я на трансфере, но мне никто ничего об этом не говорил", - признался Коноплянка.

По словам полузащитника, главный тренер немецкой команды сам подошел к нему и сказал, что тот будет играть, если проявит себя. При этом украинец заверил, что у него хороший коллектив.

"А я говорю: "Да я этим, в принципе, и занимаюсь третий год". Нормально поговорили, сейчас пообещал, что буду выкладываться на каждой тренировке", - резюмировал Коноплянка.

Ранее СМИ узнали, что из-за неудовлетворительных результатов Шальке выставил на трансфер пятерых футболистов, в том числе украинца, который оказался в списке ненужных игроков и может покинуть команду зимой 2019-го года.

Сообщалось, что Коноплянка отпугнул своими запросами по зарплате Бешикташ, который хочет его подписать.

Теги:   Трансферы Шальке-04 Евгений Коноплянка Футбол

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