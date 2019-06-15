Коноплянка принял предложение о переходе от турецкого клуба — СМИ Сегодня, 00:19 Цей матеріал також доступний українською УАФ Коноплянка заключит с Фенербахче контракт на три года — медиа УАФ

Полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка согласился подписать контракт с турецким Фенербахче, сообщает Hurriyet.



По информации авторитетного издания, 29-летний футболист принял предложение стамбульского клуба заключить трудовой договор на три года.

Как отмечают источники, для Фенербахче не станет проблемой договориться с Шальке по поводу трансфера, который обойдется в 3−4 млн евро.

СМИ узнали, что Фенербахче начал обсуждать с Шальке переход Коноплянки.

Накануне стало известно, что новый наставник немецкой команды Дэвид Вагнер намерен сперва лично оценить украинского полузащитника, прежде чем с ним расставаться.

Сообщалось, что футболист намерен уйти из Шальке летом и уже обсудил со своим окружением эту возможность. Согласно информации медиа, клуб готов продать украинца за 3−5 млн евро.

