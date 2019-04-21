Коноплянка получил травму на тренировке Шальке Сегодня, 17:46 50 Цей матеріал також доступний українською Марк Сикманн via Twitter Коноплянка, скорее всего, повредил приводящую мышцу Марк Сикманн via Twitter

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка повредился на тренировке Шальке.



В своем аккаунте в Twitter журналист Bild Марк Сикманн написал о том, что 29-летний футболист повредил бедро и покинул занятие команды.

По его словам, похоже на травму приводящей мышцы. Журналист также опубликовал фото, где Коноплянка держится за внутреннюю часть бедра.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 20 матчей за клуб. В его активе один гол и одна результативная передача.

Сообщалось, что Коноплянка намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность покинуть немецкую команду в межсезонье.

Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.