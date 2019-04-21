Коноплянка получил травму на тренировке Шальке
Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка повредился на тренировке Шальке.
В своем аккаунте в Twitter журналист Bild Марк Сикманн написал о том, что 29-летний футболист повредил бедро и покинул занятие команды.
По его словам, похоже на травму приводящей мышцы. Журналист также опубликовал фото, где Коноплянка держится за внутреннюю часть бедра.
В нынешнем сезоне украинский футболист провел 20 матчей за клуб. В его активе один гол и одна результативная передача.
Сообщалось, что Коноплянка намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность покинуть немецкую команду в межсезонье.
Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.