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Коноплянка получил травму на тренировке Шальке

Сегодня, 17:46
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Коноплянка получил травму на тренировке Шальке - фото

Марк Сикманн via Twitter

Коноплянка, скорее всего, повредил приводящую мышцу

Полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка повредился на тренировке Шальке.

В своем аккаунте в Twitter журналист Bild Марк Сикманн написал о том, что 29-летний футболист повредил бедро и покинул занятие команды.

По его словам, похоже на травму приводящей мышцы. Журналист также опубликовал фото, где Коноплянка держится за внутреннюю часть бедра.

В нынешнем сезоне украинский футболист провел 20 матчей за клуб. В его активе один гол и одна результативная передача.

Сообщалось, что Коноплянка намерен уйти из Шальке ближайшим летом и уже обсудил со своим окружением возможность покинуть немецкую команду в межсезонье.

Ранее СМИ узнали, что клуб готов продать украинского полузащитника за сумму от трех до пяти млн евро.

Теги:   Сборная Украины Чемпионат Германии Бундеслига Шальке-04 Евгений Коноплянка Футбол

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