Коноплянка выбирает между двумя клубами — медиа
Покидающий Шальке полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка выбирает между турецкими Фенербахче и Бешикташем, сообщает Duhuliye.com.
По информации источника, 29-летний футболист уже достиг предварительного соглашения с Бешикташем во время первой встречи с его представителями.
Вместе с тем, отмечает медиа, позже претендентом на украинского полузащитника стал Фенербахче, который провел переговоры с Шальке.
Накануне немецкий клуб подтвердил информацию об уходе Коноплянки.
Ранее СМИ узнали, что полузащитник сборной Украины может бесплатно перейти в Фенербахче.
Сообщалось, что Шальке согласился снизить для стамбульского клуба цену на Коноплянку до 4 млн евро.