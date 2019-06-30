Коноплянка выбирает между двумя клубами — медиа Вчера, 23:25 690 Цей матеріал також доступний українською REUTERS/Gleb Garanich Коноплянка (слева) все еще определяется, где продолжит карьеру REUTERS/Gleb Garanich

Покидающий Шальке полузащитник сборной Украины Евгений Коноплянка выбирает между турецкими Фенербахче и Бешикташем, сообщает Duhuliye.com.



По информации источника, 29-летний футболист уже достиг предварительного соглашения с Бешикташем во время первой встречи с его представителями.

Вместе с тем, отмечает медиа, позже претендентом на украинского полузащитника стал Фенербахче, который провел переговоры с Шальке.

Накануне немецкий клуб подтвердил информацию об уходе Коноплянки.

Ранее СМИ узнали, что полузащитник сборной Украины может бесплатно перейти в Фенербахче.

Сообщалось, что Шальке согласился снизить для стамбульского клуба цену на Коноплянку до 4 млн евро.

