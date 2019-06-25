Турецкий гранд получил возможность бесплатно подписать Коноплянку — СМИ
Полузащитник Шальке и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка может бесплатно перейти в Фенербахче, сообщает Haber365.
По информации портала, немецкий клуб готов отпустить 29-летнего футболиста в стамбульскую команду без финансовой компенсации.
Сообщалось, что Шальке согласился снизить для Фенербахче цену на Коноплянку до 4 млн евро.
Согласно предыдущим данным медиа, зарплата полузащитника по трехлетнему контракту составит 2,7 миллиона евро в год.
СМИ отмечали, что Фенербахче не желает платить Шальке за переход Коноплянки 5 млн евро.
Ранее появилась информация, что полузащитник сборной Украины согласился подписать контракт с турецким клубом.