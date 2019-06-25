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Турецкий гранд получил возможность бесплатно подписать Коноплянку — СМИ

Сегодня, 17:05
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Турецкий гранд получил возможность бесплатно подписать Коноплянку — СМИ - фото

УАФ

Коноплянка может бесплатно перейти в Фенербахче — медиа

Полузащитник Шальке и сборной Украины по футболу Евгений Коноплянка может бесплатно перейти в Фенербахче, сообщает Haber365.

По информации портала, немецкий клуб готов отпустить 29-летнего футболиста в стамбульскую команду без финансовой компенсации.

Сообщалось, что Шальке согласился снизить для Фенербахче цену на Коноплянку до 4 млн евро.

Согласно предыдущим данным медиа, зарплата полузащитника по трехлетнему контракту составит 2,7 миллиона евро в год.

СМИ отмечали, что Фенербахче не желает платить Шальке за переход Коноплянки 5 млн евро.

Ранее появилась информация, что полузащитник сборной Украины согласился подписать контракт с турецким клубом.

Теги:   Фенербахче Шальке-04 Трансферы Евгений Коноплянка Футбол

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