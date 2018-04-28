Евгений Коноплянка заработал пенальти в матче с Боруссией М 

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка заработал пенальти на матче против Боруссии М. Встреча закончилась со счетом 1:1.

На 45-й минуте украинец заработал пенальти, который реализовал Даниэль Калиджури. При ударе по воротам Коноплянка попал в руку защитника. Арбитр матча изначально проигнорировал этот момент, однако после просмотра видеоповтора все же назначил 11-метровый.

Полузащитник получил от Whoscored оценку 7.0. Лишь трое футболистов Шальке имеют более высокую оценку. Коноплянка за матч нанес 2 удара – 1 в створ и 1 был заблокирован –, сделал 30 передач, из которых 26 (87%) точных.

Ранее сообщалось, что украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка оказался в числе 11 лучших игроков 31-го тура чемпионата Германии по версии авторитетного спортивного медиа Kicker.