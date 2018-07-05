Коноплянка забил первый гол за Шальке после отпуска - видео

Украинский полузащитник немецкого Шальке Евгений Коноплянка отметился первым забитым мячом за команду после летнего отпуска в товарищеском матче против Саутгемптона.

Атакующий исполнитель появился в основном составе немецкого клуба с первых минут поединка, который состоялся в Китае.

На 21-й минуте Коноплянка подобрал сферу на краю штрафной соперника и, сместившись ближе к центру, точно пробил по воротам с помощью рикошета и тем самым открыл счет в игре. Матч завершился вничью 3:3.

По итогам прошлого сезона в активе украинского полузащитника шесть голов и пять результативных передач после 30 поединков в составе Шальке.

Ранее трансферная стоимость Коноплянки с октября 2016 года до апреля 2018 года снизилась вдвое до девяти миллионов евро по версии авторитетного портала Transfermarkt.

В июне цена на украинского футболиста выросла на 1 млн до 10 миллионов евро.