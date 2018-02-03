Коноплянка забил, но не помог Шальке победить. Результаты матчей чемпионата Германии

Коноплянка отметился первым результативным действием за Шальке, начиная с ноября прошлого года

Сегодня, 3 февраля, были сыграны первые поединки 21-го тура немецкой Бундеслиги.

Коноплянка отметился результативным действием за свой клуб впервые с ноября, когда он отдал два ассиста в эпичном матче против дортмудской Боруссии (4:4). На 24-й минуте ему удался коронный проход по левому флангу со смещением в центр и дальним ударом - не обошлось и без ошибки вратаря.

Но Шальке не смог удержать не только победу, но и упустил даже ничью, пропустив второй гол на 93-й минуте.

Сам Коноплянка был заменен на 70-й минуте и получил самую высокую оценку за матч.

Шальке – Вердер 1:2

Голы: Коноплянка, 24 – Крузе, 79, Юнузович, 90

Шальке: Ферманн – Налдо, Настасич, Очипка, Керер – Майер, Калиджури, Харит, Бенталеб (Горетцка, 46), Коноплянка (Пьяца, 70) – Ди Санто (Бургшталлер, 65)

Вердер: Павленка – Велькович, Аугустинссон, Гебре Селассие, Мойсандер — Рашица (Юханнссон, 56), Эггештайн, Дилэйни, Гондорф (Юнузович, 70), Бельфодиль – Крузе

Бавария на выезде справилась с Майнцом, который, несмотря на то, что намного меньше владел мячом, также смог угрожать воротам чемпиона. Однако Бавария не пропустила, а благодаря усилиям Рибери и Хамеса Родригеса добыла три очка.

Майнц - Бавария 0:2

Голы: Рибери, 33, Родригес, 44

Майнц: Центнер – Белль, Хак, Донати, Диалло – Гбамен, Хольтманн (Берггрен, 73), Максим (Сердар, 57), Озтуналы (Квайсон, 46) – Латца, Муто

Бавария: Ульрайх – Боатенг, Бернат, Рафинья, Хуммельс – Толиссо, Руди (Алаба, 70), Хамес, Рибери (Коман, 82) – Мюллер, Вагнер (Левандовски, 63)

Остальные матчи:

Боруссия М - РБ Лейпциг 0:1

Гол: Лукман, 89

Герта - Хоффенхайм 1:1

Голы: Калу 58 - Крамарич, 38

Фрайберг - Байер 0:0

Вольфсбург - Штутгарт 1:1

Голы: Ориги, 24 - Гомес, 60

Турнирная таблица:

Турнирная таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Боруссия с Ярмоленко в составе не смогла обыграть аутсайдера.