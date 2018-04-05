Коноплянка за полтора года подешевел вдвое по версии авторитетного ресурса

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В 2016 году трансферная цена Коноплянки (справа) составляла 18 млн евро - Transfermarkt

В 2016 году трансферная цена Коноплянки (справа) составляла 18 млн евро - Transfermarkt

Трансферная стоимость украинского полузащитника Шальке Евгения Коноплянки с октября 2016 года снизилась вдвое до девяти миллионов евро по версии авторитетного портала Transfermarkt.

На 13 октября 2016 года трансферная цена украинского футболиста составляла 18 миллионов евро по версии вышеуказанного сайта.

Спустя год с лишним, 28 декабря 2017 года, Коноплянка оценивался в 12,5 миллиона евро, а уже сейчас, после 4 апреля 2018 года, его стоимость составляет 9 млн евро.

Тем самым полузащитник Шальке подешевел быстрее всех остальных украинских игроков, отмечает портал Команда №1. В нынешнем сезоне он провел 24 матча, в которых забил четыре мяча и отдал четыре результативные передачи.

На днях пресс-служба Бундеслиги отметила победную серию клуба Коноплянки, попутно потроллив полузащитника гельзенкирхенцев. В официальном Twitter немецкого первенства та намекнула, что целую серию удачных матчей Шальке выдал практически без помощи украинца.

В шести победных матчах команды кряду экс-футболист Днепра отыграл неполный тайм, выйдя на замену только в двух из них. 

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