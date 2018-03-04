Коноплянка вышел на замену, клуб Ярмоленко опустился на третью строчку

2-4 марта состоялись матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги.
Борьба за 2-4 места в чемпионате Германии в самом разгаре, поэтому центральной встречей тура была игра между РБ Лейпцигом и Боруссией. Напомним, Андрей Ярмоленко получил травму и, по информации СМИ, сможет приступить к тренировкам лишь в апреле.
Команды не стеснялись играть в атакующий футбол, и поэтому у вратарей было предостаточно работы. Первыми забили хозяева - Кейта вывел Огюстена один на один и тот уверенно отправил мяч в угол. Шмели не затянули с ответом и через несколько минут восстановили паритет. Это Марко Ройс воспользовался отличным пасом Дауда, легко обыграл Гулаши и отправил мяч в сетку - 1:1.
Во втором тайме команды явно поубавили в скорости, и, судя по игре, были согласны на ничью. Самый реальный момент не использовал нападающий Боруссии Миши Батшуайи, который не смог попасть по мячу из выгодного положения.
Единственный гол в матче Шальке и Герты был забит Марко Пьяцей на 37-й минуте. Украинец Евгений Коноплянка вышел на поле на 89-й минуте и ничем результативным отметиться не успел.
Бавария в своем матче игру "сделала" еще в первом тайме усилиями Толиссо и Шволова, который отметился автоголом. Во втором тайме Вагнер и Мюллер довели счет до разгромного.
Результаты матчей немецкой Бундеслиги:
Лейпциг — Боруссия Д 1:1
Голы: Огюстен, 29 — Ройс, 38
Шальке - Герта 1:0
Гол: Пьяца, 37
Айнтрахт – Ганновер 1:0
Гол: да Коста, 39
Аугсбург – Хоффенхайм 0:2
Голы: Крамарич, 30, Гнарби, 50
Вольфсбург - Байер 1:2
Голы: Мехмеди, 79 - Аларио, 31, Брандт, 78
Гамбург – Майнц 0:0
Кельн - Штутгарт 2:3
Голы: Писарро, 7, Йойич, 86 - Гомес, 45, 45+2, Бек, 57
Боруссия М — Вердер 2:2
Голы: Закария, 5, Мойсандер, 33 (автогол) — Делэйни, 59, Йоханссон, 78
Турнирная таблица:
Таблица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Бавария не смогла победить впервые за три месяца.
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