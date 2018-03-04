Коноплянка вышел на замену, клуб Ярмоленко опустился на третью строчку

2-4 марта состоялись матчи 25-го тура немецкой Бундеслиги.

Борьба за 2-4 места в чемпионате Германии в самом разгаре, поэтому центральной встречей тура была игра между РБ Лейпцигом и Боруссией. Напомним, Андрей Ярмоленко получил травму и, по информации СМИ, сможет приступить к тренировкам лишь в апреле.

Команды не стеснялись играть в атакующий футбол, и поэтому у вратарей было предостаточно работы. Первыми забили хозяева - Кейта вывел Огюстена один на один и тот уверенно отправил мяч в угол. Шмели не затянули с ответом и через несколько минут восстановили паритет. Это Марко Ройс воспользовался отличным пасом Дауда, легко обыграл Гулаши и отправил мяч в сетку - 1:1.

Во втором тайме команды явно поубавили в скорости, и, судя по игре, были согласны на ничью. Самый реальный момент не использовал нападающий Боруссии Миши Батшуайи, который не смог попасть по мячу из выгодного положения.

Единственный гол в матче Шальке и Герты был забит Марко Пьяцей на 37-й минуте. Украинец Евгений Коноплянка вышел на поле на 89-й минуте и ничем результативным отметиться не успел.

Бавария в своем матче игру "сделала" еще в первом тайме усилиями Толиссо и Шволова, который отметился автоголом. Во втором тайме Вагнер и Мюллер довели счет до разгромного.

Результаты матчей немецкой Бундеслиги:

Лейпциг — Боруссия Д 1:1

Голы: Огюстен, 29 — Ройс, 38

Шальке - Герта 1:0

Гол: Пьяца, 37

Айнтрахт – Ганновер 1:0

Гол: да Коста, 39

Аугсбург – Хоффенхайм 0:2

Голы: Крамарич, 30, Гнарби, 50

Вольфсбург - Байер 1:2

Голы: Мехмеди, 79 - Аларио, 31, Брандт, 78

Гамбург – Майнц 0:0

Кельн - Штутгарт 2:3

Голы: Писарро, 7, Йойич, 86 - Гомес, 45, 45+2, Бек, 57

Боруссия М — Вердер 2:2

Голы: Закария, 5, Мойсандер, 33 (автогол) — Делэйни, 59, Йоханссон, 78

Турнирная таблица:

Таблица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Бавария не смогла победить впервые за три месяца.