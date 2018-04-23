Коноплянка второй раз кряду попал в команду недели Бундеслиги по версии авторитетных медиа

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка оказался в числе 11 лучших игроков 31-го тура чемпионата Германии по версии авторитетного спортивного медиа Kicker.
Издание оценило действия украинского футболиста в матче против Кельна, в котором он отметился голом и результативной передачей.
Символическая команда 31-го тура чемпионата Германии выглядит следующим образом:
Юлиан Поллерсбек (Гамбург) - Кевин Фогт (Хоффенхайм), Янник Вестергор (Боруссия Менхенгладбах), Хуан Бернат (Бавария) - Павел Кадерабек (Хоффенхайм), Кристоф Крамер (Боруссия М) - Томас Мюллер (Бавария), Марко Ройс (Боруссия Дортмунд), Джейдон Санчо (Боруссия Д) - Марк Ут (Хоффенхайм), Коноплянка (Шальке).
Несмотря на гол и ассист украинского атакующего полузащитника, Шальке потерял очки в матче против Кельна - 2:2.
Неделей ранее Коноплянка стал одним из лучших игроков 30-го тура чемпионата Германии по версии Bild.
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