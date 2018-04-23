Коноплянка второй раз кряду попал в команду недели Бундеслиги по версии авторитетных медиа

Гол и ассист Коноплянки (в синем) в матче против Кельна не остались незамеченными

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка оказался в числе 11 лучших игроков 31-го тура чемпионата Германии по версии авторитетного спортивного медиа Kicker.

Издание оценило действия украинского футболиста в матче против Кельна, в котором он отметился голом и результативной передачей.

Символическая команда 31-го тура чемпионата Германии выглядит следующим образом:

Юлиан Поллерсбек (Гамбург) - Кевин Фогт (Хоффенхайм), Янник Вестергор (Боруссия Менхенгладбах), Хуан Бернат (Бавария) - Павел Кадерабек (Хоффенхайм), Кристоф Крамер (Боруссия М) - Томас Мюллер (Бавария), Марко Ройс (Боруссия Дортмунд), Джейдон Санчо (Боруссия Д) - Марк Ут (Хоффенхайм), Коноплянка (Шальке).

Несмотря на гол и ассист украинского атакующего полузащитника, Шальке потерял очки в матче против Кельна - 2:2.

Неделей ранее Коноплянка стал одним из лучших игроков 30-го тура чемпионата Германии по версии Bild.