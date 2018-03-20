Коноплянка прокомментировал нерегулярные выступления в составе Шальке

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Коноплянка (справа) также задает вопросы по поводу нерегулярной игровой практики в клубе

Коноплянка (справа) также задает вопросы по поводу нерегулярной игровой практики в клубе

Украинский полузащитник Евгений Коноплянка высказался по поводу нерегулярного выхода на поле в составе своего клуба Шальке.

Комментируя пресс-службе ФФУ свое прибытие в сборную Украины, футболист признался, что его переполняют эмоции, потому что он давно не получал игровой практики.

"Я задавал такие вопросы [по поводу недостатка игровой практики в Шальке], и ответ был немногословен: все хорошо", - отметил Коноплянка.

В нынешнем сезоне украинский полузащитник в 25 матчах выходил на поле в составе немецкого коллектива, в 16 из которых - в основе. В 15 поединках игрок оставался в запасе и не появлялся на замену.

В январе сообщалось, что Коноплянкой интересуются четыре клуба, одним из которых является турецкий Фенербахче.

Ранее спортивный директор Шальке Аксель Шустер опроверг правдивость слухов о том, что украинский полузащитник команды может перейти в Шахтер. По словам функционера, немецкий клуб не собирается отказываться от услуг футболиста.

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