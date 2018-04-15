Коноплянка принес победу Шальке, Бавария штампует победы. Результаты матчей чемпионата Германии

На этих выходных были сыграны поединки 30-го тура немецкой Бундеслиги.

Центральной встречей поединка было рурское дерби - Шальке против Боруссии. Для украинцев этот матч мог бы стать еще интереснее из-за потенциального противостояния Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко. Но если первый попал в основной состав и даже забил гол, то экс-динамовец даже не попал в заявку команды.

Сама игра завершилась победой гельзенкирхенцев - помимо коноплянки отметился еще и Налдо. Боруссия имела несколько моментов для взятия ворот, но реализовать ни один из них не сумела.

Шальке - Боруссия Д 2:0

Голы: Коноплянка, 50, Налдо, 82

Шальке: Ферманн - Шепф, Налдо, Керер - Бенталеб, Стамбули, Харит (Ди Санто, 87), Горетцка (Маккенни, 71) - Коноплянка (Пьяца, 74), Калиджури, Бургшталлер.

Боруссия Д: Бюрки - Папастатопулос, Шмельцер (Гетце, 86), Пищек, Топрак - Дауд (Санчо, 79), Шахин, Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46) - Батшуайи.

Бавария не собирается останавливаться, несмотря на уже оформленное чемпионство - на сей раз "разобрана" оказалась менхенгладбахская Боруссия.

Начиналось все довольно неожиданно - счет открыли именно гости усилиями Йосипа Дрмича. Но Вагнер, Алаба, Левандовски и алькантара расставили все по своим местам, наколотив пять мячей в ворота соперника. Отрыв Баварии от второго места составляет целых 20 очков.

Бавария – Боруссия М – 5:1

Голы: Вагнер, 37, 41, Алькантара, 51, Алаба, 68, Левандовски, 82 – Дрмич, 9

Бавария: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 73), Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер (Хамес, 46), Вагнер (Левандовски, 70)

Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Грифо, 65), Крамер, Закария (Штробль, 81), Азар, Дрмич (Кюисанс, 65), Раффаэл

Поединки 30-го тура немецкой Бундеслиги:

Байер - Айнтрахт 4:1

Голы: Брандт, 20, Фолланд, 71, 77, 88 - Фабиан, 23

Герта - Кельн 2:1

Голы: Зельке, 49, 53 - Битенкур, 29

Хоффенхайм - Гамбург 2:0

Голы: Гнабри, 18, Салаи, 27

Штутгарт - Ганновер 1:1

Голы: Томми, 53 - Фуллкруг, 90

Вердер - РБ Лейпциг 1:1

Голы: Мойнсайдер, 28 - Лукман, 50

Турнирная таблица:

Тублица официального сайта УЕФА

В прошлом туре Бавария официально оформила шестое чемпионство подряд.