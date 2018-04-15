Коноплянка принес победу Шальке, Бавария штампует победы. Результаты матчей чемпионата Германии

На этих выходных были сыграны поединки 30-го тура немецкой Бундеслиги.
Центральной встречей поединка было рурское дерби - Шальке против Боруссии. Для украинцев этот матч мог бы стать еще интереснее из-за потенциального противостояния Евгения Коноплянки и Андрея Ярмоленко. Но если первый попал в основной состав и даже забил гол, то экс-динамовец даже не попал в заявку команды.
Сама игра завершилась победой гельзенкирхенцев - помимо коноплянки отметился еще и Налдо. Боруссия имела несколько моментов для взятия ворот, но реализовать ни один из них не сумела.
Шальке - Боруссия Д 2:0
Голы: Коноплянка, 50, Налдо, 82
Шальке: Ферманн - Шепф, Налдо, Керер - Бенталеб, Стамбули, Харит (Ди Санто, 87), Горетцка (Маккенни, 71) - Коноплянка (Пьяца, 74), Калиджури, Бургшталлер.
Боруссия Д: Бюрки - Папастатопулос, Шмельцер (Гетце, 86), Пищек, Топрак - Дауд (Санчо, 79), Шахин, Ройс, Пулишич, Филипп (Шюррле, 46) - Батшуайи.
Бавария не собирается останавливаться, несмотря на уже оформленное чемпионство - на сей раз "разобрана" оказалась менхенгладбахская Боруссия.
Начиналось все довольно неожиданно - счет открыли именно гости усилиями Йосипа Дрмича. Но Вагнер, Алаба, Левандовски и алькантара расставили все по своим местам, наколотив пять мячей в ворота соперника. Отрыв Баварии от второго места составляет целых 20 очков.
Бавария – Боруссия М – 5:1
Голы: Вагнер, 37, 41, Алькантара, 51, Алаба, 68, Левандовски, 82 – Дрмич, 9
Бавария: Ульрайх, Хуммельс, Зюле, Алаба (Рафинья, 73), Бернат, Руди, Киммих, Толиссо, Алькантара, Мюллер (Хамес, 46), Вагнер (Левандовски, 70)
Боруссия М: Зоммер, Гинтер, Вендт, Эльведи, Вестергор, Хофманн (Грифо, 65), Крамер, Закария (Штробль, 81), Азар, Дрмич (Кюисанс, 65), Раффаэл
Поединки 30-го тура немецкой Бундеслиги:
Байер - Айнтрахт 4:1
Голы: Брандт, 20, Фолланд, 71, 77, 88 - Фабиан, 23
Герта - Кельн 2:1
Голы: Зельке, 49, 53 - Битенкур, 29
Хоффенхайм - Гамбург 2:0
Голы: Гнабри, 18, Салаи, 27
Штутгарт - Ганновер 1:1
Голы: Томми, 53 - Фуллкруг, 90
Вердер - РБ Лейпциг 1:1
Голы: Мойнсайдер, 28 - Лукман, 50
Турнирная таблица:
Тублица официального сайта УЕФА
В прошлом туре Бавария официально оформила шестое чемпионство подряд.
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