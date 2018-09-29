Коноплянка отдал победный пас за Шальке, Баварию отодвинули с первого места. Результаты матчей чемпионата Германии

В 6 туре чемпионата Германии полузащитник Шальке и сборной Украины Евгений Коноплянка помог гельзенкирхенскому клубу победить Майнц, а дортмундская Боруссия благодаря невероятному камбэку в игре с Байером стала лидером Бундеслиги.

Украинский полузащитник напомнил о себе уже на 11-й минуте матча. Коноплянка сделал идеальный навес с левого фланга на Шопфа, который открыл счет в игре с Майнцом. Как оказалось, этот гол стал единственным и победным в матче. Эта победа стала первой для Шальке в новом сезоне после пяти подряд поражений.

Невероятный камбэк удался дортмундской Боруссии. Экс-команда украинца Андрея Ярмоленко проигрывала по ходу встречи 0:2, но сумела переломить ход поединка и отправить в сетку ворот Байера 4 мяча. После осечки Баварии в матче с Гертой именно дортмундская команда возглавила турнирную таблицу чемпионата Германии.

Соперник Шахтера по Лиге чемпионов Хоффенхайм на своем поле проиграл Лейпцигу, который ранее выбил луганскую Зарю в квалификации Лиги Европы.

Вольфсбург - Боруссия М - 2:2

Голы: Штеффен, 12 Вегхорст, 59 - Плеа, 7, Азар, 48

Нюрнберг - Фортуна - 3:0

Голы: Бехренс, 28 Ишак, 64, Паласиос, 78

Хоффенхайм - РБ Лейпциг - 1:2

Голы: Крамарич, 90+3 (пен) - Поульсен, 53, 73

Шальке - Майнц - 1:0

Голы: Шопф, 11

Штутгарт - Вердер - 2:1

Голы: Донис, 19 Кастро, 75 - Цилер, 68 (авт)

Удаление: Велькович, 36 (вторая желтая)

Байер - Боруссия Д - 2:4

Голы: Вайзер, 9, Та, 39 - Брюн-Ларсен, 65, Ройс, 69, Алькасер, 86, 90+4

Таблица сайта Myscore.com.ua

Накануне мюнхенская Бавария проиграла в выездном матче берлинской Герте со счетом 0:2.

НВ