Коноплянка оказался в списке ненужных игроков Шальке - СМИ Сегодня, 15:28 651 Цей матеріал також доступний українською Коноплянка перешел в Шальке в 2016 году Фото: Евгений Коноплянка via Instagram

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может покинуть немецкую команду уже зимой 2019 года, сообщает Sport.de со ссылкой на Sky Sport.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско заявил, что клуб планирует расстаться с несколькими футболистами, а на их место претендуют два-три новые кандидаты, с которыми ведутся переговоры.

По информации СМИ, в списке игроков, которые не входят в планы Тедеско, оказался украинец Евгений Коноплянка. Кроме футболиста сборной Украины в список попали Франко Ди Санто, Бриль Эмболо и Даниэль Калиджури.

Коноплянка стал игроком Шальке конце августа 2016 года. В этом сезоне украинец сыграл за гельзенкирценцив в 14 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Шальке намерен выставить Евгения Коноплянку на трансфер этой зимой.

В свою очередь, наставник Шальке Доменико Тедеско заявил, что рассчитывает на Коноплянку, несмотря на его нерегулярные выступления в основном составе команды.