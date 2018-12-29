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Коноплянка оказался в списке ненужных игроков Шальке - СМИ

Сегодня, 15:28
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Коноплянка перешел в Шальке в 2016 году

Фото: Евгений Коноплянка via Instagram

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка может покинуть немецкую команду уже зимой 2019 года, сообщает Sport.de со ссылкой на Sky Sport.

Главный тренер Шальке Доменико Тедеско заявил, что клуб планирует расстаться с несколькими футболистами, а на их место претендуют два-три новые кандидаты, с которыми ведутся переговоры.

По информации СМИ, в списке игроков, которые не входят в планы Тедеско, оказался украинец Евгений Коноплянка. Кроме футболиста сборной Украины в список попали Франко Ди Санто, Бриль Эмболо и Даниэль Калиджури.

Коноплянка стал игроком Шальке конце августа 2016 года. В этом сезоне украинец сыграл за гельзенкирценцив в 14 матчах, отметившись двумя голевыми передачами.

Ранее немецкие СМИ сообщали, что Шальке намерен выставить Евгения Коноплянку на трансфер этой зимой.

В свою очередь, наставник Шальке Доменико Тедеско заявил, что рассчитывает на Коноплянку, несмотря на его нерегулярные выступления в основном составе команды. 

Теги:   Шальке-04 Евгений Коноплянка Трансферы

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