03 октября 2018, среда

Коноплянка голевым пасом помог Шальке победить российский клуб - видео

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Коноплянка вышел в основном составе Шальке и провел на поле весь матч

Коноплянка вышел в основном составе Шальке и провел на поле весь матч

Украинский полузащитник Шальке Евгений Коноплянка стал автором результативной передачи для единственного взятия ворот московского Локомотива в матче второго тура группового раунда Лиги чемпионов.

Команды не смогли отличиться голами в первом тайме и почти всю вторую половину поединка, пока на 88-й минуте немецкая команда не заработала угловой.

Стандарт выполнил украинский футболист, навесив точно на голову Уэстону Маккени. Американский полузащитник попал точно в сетку ворот российского коллектива.

Коноплянка вышел в основном составе своей команды и провел на поле весь матч.

Взятие ворот оказалось единственным в матче. Теперь Шальке с четырьмя очками лидирует в группе D, пока свой матч не сыграли Порту (один балл) и Галатасарай (три). Локомотив пока не имеет пунктов в активе.

Локомотив - Шальке 0:1
Гол: Маккени, 88

На минувших выходных Коноплянка помог гельзенкирхенскому клубу победить Майнц, став автором единственного голевого паса в матче.

НВ

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