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Конкурент Шахтера в борьбе за бразильского полузащитника сделал игроку предложение - СМИ

Сегодня, 20:00
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Бенфика хочет перехватить Кайо Лукаса у Шахтера

Фото: Кайо Лукас via Facebook

Португальская Бенфика намерена подписать бразильского полузащитника Аль-Айна (ОАЭ) Кайо Лукаса, которым также интересуется донецкий Шахтер, сообщает A Bola.

Сообщается, что представители Бенфики следили за игроком на прошлом клубном чемпионате мира, после чего решили сделать бразильцу предложение.

По данным СМИ, португальский клуб предложил Кайо 5-летний контракт с окладом 1,4 млн евро за сезон. Кроме этого, клуб из Лиссабона готов повышать зарплату Кайо на 100 тысяч евро в каждом сезоне.

В случае заключения контракта клуб выплатит игроку 1,8 млн евро бонусов, а также 1,2 млн евро за рекламные права.

Кайо Лукас провел 16 поединков за Аль-Айн в этом сезоне, в которых забил пять мячей и сделал 10 голевых передач. На клубном чемпионате мира-2018 занял второе место среди лучших игроков турнира.

Ранее сообщалось, что Шахтер серьезно заинтересовался услугами Кайо Лукаса, а впоследствии эту информацию подтвердил главный тренер донецкого клуба Паулу Фонсека.

Также сообщалось, что Шахтер подписал 18-летнего бразильского полузащитника португальского Эшторила Маркуша Антонио.

Теги:   Бенфика ФК Шахтер Трансферы Футбол

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