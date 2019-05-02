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Конец богатства? Катар задумался над сокращением финансирования ПСЖ - медиа

Сегодня, 18:54
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Конец богатства? Катар задумался над сокращением финансирования ПСЖ - медиа - фото

REUTERS/Charles Platiau

В Катаре недовольны имиджем ПСЖ

Правительство Катара рассматривает возможность сократить финансирование ПСЖ, а в среднесрочной перспективе - вообще отказаться от проекта, сообщает Le Parisien.

По информации издания, руководство государства, которое владеет французским клубом через фонд Qatar Sports Investments (QSI), недовольно негативным имиджем Пари Сен-Жермен, связанной с неудачами сразу в трех турнирах этого сезона.

Как отмечает медиа, фонд приобретал ПСЖ в 2011 году с целью сделать его европейским грандом сроди Реалу, Барселоне и Ювентусу, но пока что тот регулярно вылетает в 1/8 или четвертьфинале Лиги чемпионов.

Парижский клуб уже три года кряду не может пройти первую стадию плей-офф главного еврокубка, несмотря на большие инвестиции в состав команды.

По данным Le Parisien, в QSI появился пессимизм по поводу перспектив развития проекта. Кроме того, там чувствительно относятся к критике во Франции, несмотря на превращение клуба в глобальный бренд и расходы в более 1 млрд евро на покупку футболистов.

На прошлых выходных ПСЖ в серии пенальти уступил Ренну в финале Кубка Франции и остался с одним трофеем по итогам сезона - чемпионским титулом.

Теги:   Лига Чемпионов Французская Лига 1 ПСЖ (Paris SG) Катар Футбол

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