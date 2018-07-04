04 июля 2018, среда

Команду украинской Премьер-лиги возглавил бразильский тренер

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Жилмар Фаддей да Силва - новый тренер ФК Львов
Фото: ФК Львов

Жилмар Фаддей да Силва - новый тренер ФК Львов

Бразилец Жилмар Тадеу да Силва стал новым главным тренером ФК Львов.

Как сообщает официальный сайт клуба, 47-летний специалист подписал с командой контракт на два года с возможностью пролонгации соглашения еще на год. До назначения в ФК Львов Жилмар Тадеу да Силва работал в Макао, где был тренером клуба CPK (Chao Pak Kei), который в прошлом сезоне стал серебряным призером местного чемпионата.

Помогать бразильском специалисту будут Уильям Батиста, который известен по выступлениям за Карпаты, Юрий Панфилов и тренер вратарей Тарас Гребенюк. Также в качестве играющего тренера штаб пополнил Сергей Борзенко.

Жилмар Тадеу да Силва уже работал в Украине. С 2010-го по 2014-й год бразилец исполнял обязанности тренера юношеской команды и ассистента наставника запорожского Металлурга.

Ранее сообщалось, что участник украинской Премьер-лиги Верес в следующем сезоне будет выступать под названием Львов, а перед этим футболисты Вереса написали заявления на увольнение.

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