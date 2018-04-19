Команда украинского игрока вышла в финал Кубка Греции благодаря голу-шедевру на последних минутах - видео

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Христодулопулос под взором Чигринского ударом боковых ножниц пробил точно в цель
Фото: ФК АЕК

Христодулопулос под взором Чигринского ударом боковых ножниц пробил точно в цель

АЕК, за который выступает украинский защитник Дмитрий Чигринский, пробился в финал Кубка Греции благодаря голу ножницами от Лазароса Христодулопулоса на 4-й добавленной минуте в ворота Ларисы.

Поскольку АЕК проиграл первый матч на выезде со счетом 1:2, в ответном поединке полуфинала его устраивала победа 1:0.

Основное время завершилось нулевой ничьей, но хозяева не сдавались. В конце добавленных пяти минут им удалось заработать угловой у ворот Ларисы, на розыгрыш которого прибежал даже вратарь.

В итоге АЕКу удалось добиться своего. После подачи со стандарта мяч заметался по штрафной соперника, и его подхватил Христодулопулос, который ударом боковых ножниц пробил точно в цель.

Тем самым эффектный гол полузащитника одновременно оказался невероятно важным для его клуба. В финале тот сыграет с ПАОКом, где выступает другой украинский игрок Евгений Шахов.

Недавно Дмитрий Чигринский подписал новое соглашение с АЕКом. Контракт рассчитан до конца сезона 2019/20, с опцией продления еще на сезон.

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