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Команда Реброва с двумя украинцами стала чемпионом Венгрии

Вчера, 22:47
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Команда Реброва с двумя украинцами стала чемпионом Венгрии - фото

ФК Ференцварош

Игорь Харитин (слева) и Иван Петряк (в центре) помогли Ференцварошу оформить чемпионство

Будапештский Ференцварош, который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, стал чемпионом Венгрии.

Ференцварош в 30 туре чемпионата Венгрии проиграл Гонведу 2:3, однако главный конкурент команды Реброва - МОЛ Види не смог победить Пушкаш Академию, сыграв вничью 1:1.

Отрыв между Ференцварошем и МОЛ Види составил 10 очков, которые команда из города Секешфехервар за три тура до окончания чемпионата уже не сможет отыграть.

Кроме Реброва, золотые медали в составе венгерского клуба выиграли украинские полузащитники Игорь Харатин и Иван Петряк.

Для Ференцвароша это чемпионство стало 30-м в истории.

Сергей Ребров возглавил Ференцварош в конце августа 2018 года.

В июле 2018 года Ференцварош сообщил о подписании контракта с игроком Шахтера Иваном Петряком на один сезон.

Игорь Харатин перешел в Ференцварош с луганской Зари в конце декабря 2018 года.

Теги:   Іван Петряк Сергей Ребров ФК Ференцварош

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