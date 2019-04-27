Команда Реброва с двумя украинцами стала чемпионом Венгрии Вчера, 22:47 561 Цей матеріал також доступний українською ФК Ференцварош Игорь Харитин (слева) и Иван Петряк (в центре) помогли Ференцварошу оформить чемпионство ФК Ференцварош

Будапештский Ференцварош, который возглавляет украинский наставник Сергей Ребров, стал чемпионом Венгрии.

Ференцварош в 30 туре чемпионата Венгрии проиграл Гонведу 2:3, однако главный конкурент команды Реброва - МОЛ Види не смог победить Пушкаш Академию, сыграв вничью 1:1.

Отрыв между Ференцварошем и МОЛ Види составил 10 очков, которые команда из города Секешфехервар за три тура до окончания чемпионата уже не сможет отыграть.

Кроме Реброва, золотые медали в составе венгерского клуба выиграли украинские полузащитники Игорь Харатин и Иван Петряк.

Для Ференцвароша это чемпионство стало 30-м в истории.

Сергей Ребров возглавил Ференцварош в конце августа 2018 года.



В июле 2018 года Ференцварош сообщил о подписании контракта с игроком Шахтера Иваном Петряком на один сезон.

Игорь Харатин перешел в Ференцварош с луганской Зари в конце декабря 2018 года.

