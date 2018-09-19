Команда Коноплянки упустила победу, Ливерпуль в ярком матче переиграл ПСЖ в Лиге чемпионов - видео

Во вторник, 18 сентября, состоялись матчи первого тура группового этапа Лиги чемпионов в квартетах A, B, C и D.

В группе А победы одержали команды, которые играли на выезде. Мадридский Атлетико обыграл Монако. Пропустив первыми от Самюэля Грансира, "матрасники" еще до перерыва смогли выйти вперед - с интервалом в 15 минут забили Диего Коста и Хосе-Мария Хименес. После перерыва Атлетико засушил игру и сохранил победный счет.

В другом поединке дортмундская Боруссия на последних минутах вырвала победу у Брюгге. За пять минут до конца игры отличился вышедший на замену Кристиан Пулишич.

Группа А

Монако – Атлетико 1:2

Голы: Грансир, 18 – Коста, 31, Хименес, 45+1

Брюгге - Боруссия Д 0:1

Гол: Пулишич, 85

В квартете C состоялся центральный матч всего первого тура Лиги чемпионов, в котором Ливерпуль обыграл ПСЖ. В первом тайме мерсисайдцы оторвались в счете на два мяча. Сначала Старридж забил головой после навеса Робертсона, а затем Милнер реализовал пенальти за фол против Вейналдума. Еще до перерыва Менье ударом в ближний угол один мяч отыграл, а под конец второй половины встречи Мбаппе забил после прохода Неймара и рикошета от Ван Дейка.

Казалось, матч идет к результативной ничьей, но уже в компенсированное время вышедший на замену Фирмино ударом в дальний угол принес Ливерпулю победу.

В другом матче этой группы Наполи неожиданно потерял очки в матче против Црвены Звезды, не сумев забить чемпиону Сербии на выезде.

Группа C

Ливерпуль - ПСЖ 3:2

Голы: Старридж, 30, Милнер, 36 (с пенальти), Фирмино, 90+2 — Менье, 40, Мбаппе, 83

Ливерпуль: Алиссон — Александер-Арнольд, Гомес, Ван Дейк, Робертсон — Милнер, Хендерсон, Вейналдум — Салах (Шакири, 85), Старридж (Фирмино, 72), Мане (Фабиньо, 90+3)

ПСЖ: Ареола — Менье, Кимпембе, Силва, Бернат — Рабьо, Маркиньос, Ди Мария (Чупо-Мотинг, 80) — Мбаппе, Кавани (Дракслер, 80), Неймар

Предупреждения: Ван Дейк — Менье

Црвена Звезда - Наполи 0:0

Шальке Евгения Коноплянки стартовал в Лиги чемпионов с ничьей против Порту. В первом тайме португальцы упустили шанс открыть счет с пенальти - Теллес не смог переиграть Фэрманна. Во второй половине встречи вперед вышла немецкая команда после гола Эмболо, но победить Шальке не дал еще один пенальти, который реализовал Отавио.

Евгений Коноплянка в этом матче вышел на замену на 66-й минуте вместо Ута.

В другом матче группы D стамбульский Галатасарай на своем поле разгромил московский Локомотив благодаря голам Родригеса, Дердийока и Инана.

Группа D

Шальке — Порту 1:1

Голы: Эмболо, 64 — Отавио, 75 (с пенальти)

Галатасарай — Локомотив 3:0

Голы: Родригес, 9, Дердийок, 67, Инан, 90+4 (с пенальти)

Напомним, ранее в матчах группы B Барселона на своем поле разгромила ПСВ, а Интер на последних секундах вырвал победу над Тоттенхэмом.

НВ