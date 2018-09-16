Команда Ярмоленко выиграла первый матч в новом сезоне чемпионата Англии

В воскресенье, 16 сентября, состоялись два матча чемпионата Англии по футболу.
Лондонский Вест Хэм набрал первые очки в новом сезоне Премьер-лиги. "Молотобойцы" на выезде обыграли Эвертон со счетом 3:1. Героем матча стал украинский форвард лондонцев Андрей Ярмоленко, который оформил дубль в первом тайме, отличившись на 11-й и 31-й минутах.
Перед перерывом Эвертон один мяч отыграл - Гилфи Сигурдссон отправил головой мяч в сетку после навеса с правого фланга. Во втором тайме ливерпульской команде не удалось развить свой успех, а Вест Хэм забил и третий мяч, который на свой счет записал Марко Арнаутович.
Андрей Ярмоленко был заменен на 83-й минуте.
Благодаря этой победе Вест Хэм покинул последнее место в турнирной таблице, Эвертон остался на десятой позиции.
Эвертон - Вест Хэм 1:3
Голы: Сигурдссон, 45+2 - Ярмоленко, 11, 31, Арнаутович, 61
В другом матче игрового дня Вулверхэмптон на своем поле одолел Бернли.
Вулверхэмптон - Бернли 1:0
Гол: Хименес, 61
Напомним, накануне в чемпионате Англии Ливерпуль одержал пятую победу подряд, обыграв на выезде Тоттенхэм, а Челси разгромил Кардифф.
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