Коломойский шесть лет не финансирует клуб украинской Премьер-лиги — директор
Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил о том, что второй инвестор клуба, которым СМИ называют олигарха Игоря Коломойского, в течение шести лет не финансирует участника Премьер-лиги.
Отвечая на вопрос в интервью Tribuna.com, идет ли речь о Коломойском, функционер не стал называть фамилии, но отметил, что согласно акционерному договору управляющий пакет принадлежит Петру Дыминскому, а контрольный — другому инвестору.
По его словам, он не знаком с ним лично, хотя в 2010-м году вместе с Дыминским нынешний исполнительный директор внесли по 10 млн долларов в уставной капитал Карпат.
«Клуб на это жил два года, после этого ни копейки. Он обязался финансировать клуб вместе с Петром Дыминским. И не делает этого», — добавил Ящишин.
Функционер заявил, что второй инвестор игнорирует общие собрания участников клуба, из-за чего нельзя назначить генерального директора без приставки и.о., а также утвердить бюджет.
По информации журналиста Константина Андриюка, Коломойский дает новичку украинской Премьер-лиги Днепру-1 один миллионов долларов в год.