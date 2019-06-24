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Коломойский шесть лет не финансирует клуб украинской Премьер-лиги — директор

Сегодня, 18:10
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Коломойский шесть лет не финансирует клуб украинской Премьер-лиги — директор - фото

ФК Карпаты

Ящишин сетует, что второй инвестор блокирует работу Карпат

Исполнительный директор Карпат Ростислав Ящишин заявил о том, что второй инвестор клуба, которым СМИ называют олигарха Игоря Коломойского, в течение шести лет не финансирует участника Премьер-лиги.

Отвечая на вопрос в интервью Tribuna.com, идет ли речь о Коломойском, функционер не стал называть фамилии, но отметил, что согласно акционерному договору управляющий пакет принадлежит Петру Дыминскому, а контрольный — другому инвестору.

По его словам, он не знаком с ним лично, хотя в 2010-м году вместе с Дыминским нынешний исполнительный директор внесли по 10 млн долларов в уставной капитал Карпат.

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«Клуб на это жил два года, после этого ни копейки. Он обязался финансировать клуб вместе с Петром Дыминским. И не делает этого», — добавил Ящишин.

Функционер заявил, что второй инвестор игнорирует общие собрания участников клуба, из-за чего нельзя назначить генерального директора без приставки и.о., а также утвердить бюджет.

По информации журналиста Константина Андриюка, Коломойский дает новичку украинской Премьер-лиги Днепру-1 один миллионов долларов в год.

Теги:   Премьер-лига Украины ФК Карпаты Карпаты (Львов) Игорь Коломойский Футбол

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