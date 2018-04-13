Когда и где смотреть матч УПЛ Шахтер - Динамо

В двух матчах Премьер-лиги текущего сезона Шахтер не сумел победить Динамо

НВ рассказывает все самое важное, что нужно знать желающим следить за событиями поединка 27-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.

Матч 27-го тура Премьер-лиги Украины Шахтер (Донецк) - Динамо (Киев) начнется завтра, 14 апреля, в 17.00 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16.45.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- занимает первое место в турнирной таблице Премьер-лиги с отрывом в шесть очков от Динамо;

- подходит к игре с серией из семи побед кряду в рамках УПЛ, в которых ни разу не пропустил;

- не знает побед над Динамо в текущем сезоне УПЛ (поражение 0:1 и ничья 0:0);

- команда не сможет рассчитывать на ключевого полузащитника Бернарда (травма).

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- занимает второе место в турнирной таблице Премьер-лиги с отставанием от лидирующего Шахтера на шесть очков;

- подходит к игре с серией из пяти побед кряду в рамках УПЛ;

- не знает поражений от Шахтера в текущем сезоне УПЛ (победа 1:0 и ничья 0:0);

- не сможет рассчитывать на основного защитника Тамаша Кадара и полузащитника Николая Шапаренко (травмы).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Исмаили - Фред, Степаненко - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Феррейра

Динамо: Бойко - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Ротань - Цыганков, Гармаш, Буяльский, Вербич - Беседин

НВ