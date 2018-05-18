Когда и где смотреть матч УПЛ Динамо - Шахтер

Шахтер не выигрывал у Динамо в этом сезоне Премьер-лиги

НВ рассказывает все самое важное, что нужно знать желающим следить за событиями поединка 32-го тура украинской Премьер-лиги между Шахтером и Динамо.

Матч заключительного, 32-го тура Премьер-лиги Украины Динамо (Киев) - Шахтер (Донецк) начнется завтра, 19 мая, в 19.30 по киевскому времени в Киеве на стадионе Динамо имени Валерия Лобановского.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал 2+2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.00.

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- досрочно заняло второе место в Премьер-лиге с отставанием от ставшего чемпионом Шахтера на пять очков;

- подходит к игре с серией из одного поражения (от Шахтера в Кубке Украины) в 10-ти предыдущих поединках во всех турнирах при одной ничьей;

- не знает поражений от Шахтера в текущем сезоне УПЛ (две победы по 1:0 и ничья 0:0);

- под вопросом участие полузащитников Владимира Шепелева и Дерлиса Гонсалеса (травмы).

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- досрочно стал чемпионом Украины в прошлом туре;

- подходит к игре с серией из шести побед кряду во всех турнирах;

- не знает побед над Динамо в текущем сезоне УПЛ (два поражения по 0:1 и ничья 0:0);

- не сможет рассчитывать на защитников Сергея Кривцова и Ивана Ордеца (травмы), а также основных полузащитников Тайсона, Фреда (подготовка к ЧМ-2018) и нападающего Факундо Феррейру.

Ориентировочные составы:

Динамо: Бущан - Кенджера, Бурда, Шабанов, Пиварич - Ротань - Гусев, Шапаренко, Гармаш, Вербич - Беседин

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Матвиенко - Малышев, Степаненко - Зубков, Алан Патрик, Марлос - Кайоде

НВ