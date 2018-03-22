Когда и где смотреть матч Украина - Саудовская Аравия

Против Саудовской Аравии сборная Украины проведет свой первый матч в 2018 году

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за товарищеским матчем между сборными Украины и Саудовской Аравии.

Товарищеский поединок Украина - Саудовская Аравия состоится завтра, 23 марта, в 21.00 по киевскому времени на Муниципальном стадионе в испанской Марбелье.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 20.30.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018;

- выиграла в четырех предыдущих поединках из шести при двух поражениях;

- одержала победу в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Словакии (2:1).

Что нужно знать о сборной Саудовской Аравии накануне матча:

- пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 со второго места в своей подгруппе, где оказалась выше Таиланда, Ирака, ОАЭ и Австралии, но проиграла пальму первенства Японии;

- выиграла два из семи предыдущих поединков при четырех поражениях;

- уступила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Ирака (1:4).

Ориентировочный состав сборной Украины:

Пятов - Бутко, Ордец, Ракицкий, Зинченко - Буяльский, Степаненко - Марлос, Коноплянка, Цыганков - Кравец

К товарищеским поединкам против сборных Саудовской Аравии и Японии в составе сборной Украины под руководством Андрея Шевченко готовятся 25 футболистов.

НВ