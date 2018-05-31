Когда и где смотреть матч Украина - Марокко

Команда Андрея Шевченко проведет свой второй матч в 2018 году

НВ делится необходимой информацией для желающих следить за товарищеским поединком между сборными Украины и Марокко.

Контрольный матч Украина - Марокко состоится сегодня, 31 мая, в 21.00 по киевскому времени на стадионе Стад де Женев в швейцарском Каруже.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.00.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018;

- выиграла в пяти предыдущих поединках из восьми при двух поражениях;

- победила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Японии (2:1).

Что нужно знать о сборной Марокко накануне матча:

- пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 с первого места в своей африканской подгруппе, где оказалась выше Мали, Габона и Кот-д'Ивуара;

- выиграла пять предыдущих поединков кряду; в последний раз проиграла 10 июня 2017 года Камеруну (0:1);

- победила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Узбекистана (1:0);

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Шабанов, Соболь - Буяльский, Степаненко - Ярмоленко, Зинченко, Коноплянка - Беседин

Марокко: Мунир - Эль Хаджам, да Коста, Саисс, Хакими - Лабьяд, Фажр, Харит, Амрабат - Эль Кааби, Бамму

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