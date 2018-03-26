Когда и где смотреть матч Украина - Япония

Украина выиграла в четырех предыдущих поединках из семи

НВ делится необходимой информацией для желающих следить за товарищеским поединком между сборными Украины и Японии.

Контрольный матч Украина - Япония состоится завтра, 27 марта, в 15.20 по киевскому времени на стадионе Морис Дюфран в бельгийском Льеже.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 14.50.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018;

- выиграла в четырех предыдущих поединках из семи при двух поражениях;

- довольствовалась ничьей в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Саудовской Аравии (1:1).

Что нужно знать о сборной Японии накануне матча:

- пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 с первого места в своей подгруппе, где оказалась выше Таиланда, Ирака, ОАЭ, Австралии и Саудовской Аравии;

- выиграла два из семи предыдущих поединков при трех поражениях;

- сыграла вничью в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Мали (1:1).

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Бутко, Хачериди, Ракицкий, Соболь - Буяльский, Степаненко - Марлос, Малиновский, Коноплянка - Кравец

Япония: Накамура - Сакаи, Содзи, Макино, Нагатомо - Кубо, Хонда, Мориока, Хасебе, Усами - Осако

НВ