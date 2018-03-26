Когда и где смотреть матч Украина - Япония

НВ делится необходимой информацией для желающих следить за товарищеским поединком между сборными Украины и Японии.
Контрольный матч Украина - Япония состоится завтра, 27 марта, в 15.20 по киевскому времени на стадионе Морис Дюфран в бельгийском Льеже.
Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 14.50.
Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:
- не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018;
- выиграла в четырех предыдущих поединках из семи при двух поражениях;
- довольствовалась ничьей в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Саудовской Аравии (1:1).
Что нужно знать о сборной Японии накануне матча:
- пробилась в финальную часть чемпионата мира-2018 с первого места в своей подгруппе, где оказалась выше Таиланда, Ирака, ОАЭ, Австралии и Саудовской Аравии;
- выиграла два из семи предыдущих поединков при трех поражениях;
- сыграла вничью в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Мали (1:1).
Ориентировочные составы:
Украина: Пятов - Бутко, Хачериди, Ракицкий, Соболь - Буяльский, Степаненко - Марлос, Малиновский, Коноплянка - Кравец
Япония: Накамура - Сакаи, Содзи, Макино, Нагатомо - Кубо, Хонда, Мориока, Хасебе, Усами - Осако
НВ
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