Когда и где смотреть матч Украина - Албания

Сборная Украины выиграла в пяти предыдущих матчах из девяти

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями товарищеского поединка между сборными Украины и Албании.

Контрольный матч Украина - Албания состоится сегодня, 3 июня, в 17.00 по киевскому времени на стадионе Камиль Фурнье во французском Эвиане.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 16.30.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018;

- выиграла в пяти предыдущих поединках из девяти при двух поражениях;

- довольствовалась ничьей в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Марокко (0:0).

Что нужно знать о сборной Албании накануне матча:

- не смогла пробиться в финальную часть чемпионата мира-2018;

- выиграла один из предыдущих шести поединков при одной ничьей;

- уступила в предыдущей игре, которая пришлась на товарищеский матч против Косово (0:3).

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин - Бутко, Бурда, Шабанов, Соболь - Буяльский, Сидорчук, Шапаренко - Ярмоленко, Беседин, Коноплянка

Албания: Стракоша - Хюсай, Айети, Маврай, Алиджи - Джака, Рамадани, Кака - Роши, Садику, Грезда

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