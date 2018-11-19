Когда и где смотреть матч Турция - Украина

Украина сыграет против Турции после разгрома от Словакии

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями товарищеского поединка сборными Турции и Украины.

Контрольный поединок Турция - Украина состоится завтра, 20 ноября, в 19.30 по киевскому времени на стадионе Анталья в турецкой Анталье.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. Канал Украина покажет игру в записи в 21.35. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.00 по киевскому времени.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- выиграла группу 1 второго дивизиона Лиги наций и поэтому вышла в первый дивизион;

- потерпела одно поражение в предыдущих 10-ти официальных и товарищеских поединках;

- потерпела поражение в предыдущем поединке команде Словакии (1:4) на выезде в рамках Лиги наций;

- не сможет рассчитывать на оборонцев Ярослава Ракицкого и Сергея Кривцова, полузащитников Андрея Ярмоленко, Ивана Петряка и Марлоса.

Что нужно знать о сборной Турции накануне матча:

- заняла последнее, третье место в группе 2 второго дивизиона Лиги наций и поэтому вылетела в третий дивизион;

- потерпела три поражения в предыдущих пяти официальных и товарищеских поединках;

- потерпела поражение в предыдущем поединке команде Швеции (0:1) дома в рамках Лиги наций;

- не сможет рассчитывать на защитников Хасана Али Калдырыма и Сердара Азиза, а также полузащитника Хакана Чалханоглу.

Ориентировочные составы:

Турция: Болат, Челик, Байрам, Союнчу, Кавечи, Йокушлу, Ундер, Текдемир, Малли, Озьякуп, Тосун

Украина: Лунин, Караваев, Пластун, Матвиенко, Миколенко, Зинченко, Макаренко, Малиновский, Швед, Яремчук, Цыганков

НВ