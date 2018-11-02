Когда и где смотреть матч Премьер-лиги Шахтер - Динамо

Накануне очной дуэли Шахтер опережает Динамо на пять очков

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча 14-го тура чемпионата Украины между донецким Шахтером и киевским Динамо.

Матч 14-го тура Премьер-лиги Украины Шахтер (Донецк) - Динамо (Киев) начнется 3 ноября в 17.00 по киевскому времени в Харькове на стадионе Металлист.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 17.00.

Что нужно знать про Шахтер накануне матча:

- по итогам 13-ти туров лидирует в украинской Премьер-лиге с 34 очками в активе (отрыв от ближайшего конкурента - пять баллов);

- подходит к игре с одним поражением в 14-ти предыдущих поединках во всех турнирах при трех ничьих;

- занимает четвертое место в группе F Лиги чемпионов с двумя очками после ничьих с Хоффенхаймом (дома), Лионом (в гостях) и поражения от Манчестер Сити (на своем поле);

- не сможет рассчитывать на полузащитника Фернандо (травма) и нападающего Кайоде Оларенважу (дисквалификация).

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- по итогам 13-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с 29 очками в активе (отставание от лидера - пять баллов);

- подходит к игре с двумя поражениями в пяти предыдущих поединках во всех турнирах при трех победах;

- занимает второе место в группе K Лиги Европы с пятью очками после ничьих с Астаной (дома) и Яблонцем (в гостях), а также победы над Ренном (на выезде);

- не сможет рассчитывать на защитника Тамаша Кадара (дисквалификация) и нападающего Артема Беседина (травма).

Ориентировочные составы:

Шахтер: Пятов - Бутко, Хочолава, Ракицкий, Исмаили - Степаненко, Майкон - Марлос, Алан Патрик, Тайсон - Мораэс

Динамо: Бойко - Кендзера, Бурда, Шабанов, Миколенко - Шепелев, Буяльский - Морозюк, Гармаш, Цыганков - Вербич

НВ