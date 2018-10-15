Когда и где смотреть матч Лиги наций Украина - Чехия

В первом матче на выезде Украина победила Чехию 2:1

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями поединка четвертого тура Лиги наций между сборными Украины и Чехии.

Матч Лиги наций Украина - Чехия состоится сегодня, 16 октября, в 21.45 по киевскому времени на стадионе Металлист в Харькове.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- лидирует с шестью очками в группе после двух побед против Чехии на выезде (2:1) и Словакии (1:0) дома;

- не знает поражений восемь поединков кряду (пять побед), шесть из которых пришлись на товарищеские встречи;

- сыграла вничью в предыдущем поединке (контрольная встреча) против Италии (1:1);

- не может рассчитывать на нападающих Артема Беседина и Артема Кравца (травмы).

Что нужно знать о сборной Чехии накануне матча:

- занимает с тремя очками второе место в группе после поражения дома от Украины (1:2) и победы в гостях над Словакией (2:1);

- одержала три победы в предыдущих семи поединках (ни одной ничьей), пять из которых носили неофициальный характер;

- победила в предыдущем поединке у Словакии на выезде в Лиге наций;

- не может рассчитывать на защитников Радима Ржезника, Марека Сухи, а также полузащитников Йозефа Хушбауэра, Владимира Дариду и Боржека Дочкала (травмы).

Ориентировочные составы:

Украина: Пятов - Караваев, Бурда, Ракицкий, Матвиенко - Степаненко - Ярмоленко, Марлос, Малиновский, Коноплянка - Яремчук

Чехия: Вацлик - Кадержабек, Челустка, Брабец, Гебре Селассие - Соучек, Павелка - Выдра, Шик, Змрхал - Крменчик

НВ