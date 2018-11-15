Когда и где смотреть матч Лиги наций Словакия - Украина

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями поединка пятого тура Лиги наций между сборными Чехии и Украины.

Матч Лиги наций Словакия - Украина состоится завтра, 16 ноября, в 21.45 по киевскому времени на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.

Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.

Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:

- досрочно победила в группе 1 второго дивизиона Лиги наций и вышла в первый дивизион, поэтому игра не имеет турнирного значения;

- не знает поражений девять поединков кряду (шесть побед), шесть из которых пришлись на товарищеские встречи;

- победила в предыдущем поединке команду Чехии (1:0) на своем поле в рамках Лиги наций;

- не может рассчитывать на основных оборонца Ярослава Ракицкого, полузащитников Андрея Ярмоленко и Марлоса.

Что нужно знать о сборной Словакии накануне матча:

- занимает с нулем очков последнее, третье место в группе после поражений в гостях от Украины (0:1) и на своем поле от Чехии (1:2);

- одержала одну победу в шести предыдущих матчах (три поражения), четыре из которых пришлись на товарищеские встречи;

- сыграла в предыдущем поединке (контрольная игра) вничью против Швеции (1:1);

- не может рассчитывать на защитника Любомира Шатку.

Ориентировочные составы:

Украина: Лунин, Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко, Буяльский, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Коноплянка, Яремчук

Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик, Губочан, Вайсс, Руснак, Дуда, Стох, Хамшик, Немец

НВ