Когда и где смотреть матч Лиги наций Словакия - Украина

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями поединка пятого тура Лиги наций между сборными Чехии и Украины.
Матч Лиги наций Словакия - Украина состоится завтра, 16 ноября, в 21.45 по киевскому времени на стадионе Антона Малатинского в Трнаве.
Прямую трансляцию матча покажут телеканалы Украина и Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.15.
Что нужно знать о сборной Украины накануне матча:
- досрочно победила в группе 1 второго дивизиона Лиги наций и вышла в первый дивизион, поэтому игра не имеет турнирного значения;
- не знает поражений девять поединков кряду (шесть побед), шесть из которых пришлись на товарищеские встречи;
- победила в предыдущем поединке команду Чехии (1:0) на своем поле в рамках Лиги наций;
- не может рассчитывать на основных оборонца Ярослава Ракицкого, полузащитников Андрея Ярмоленко и Марлоса.
Что нужно знать о сборной Словакии накануне матча:
- занимает с нулем очков последнее, третье место в группе после поражений в гостях от Украины (0:1) и на своем поле от Чехии (1:2);
- одержала одну победу в шести предыдущих матчах (три поражения), четыре из которых пришлись на товарищеские встречи;
- сыграла в предыдущем поединке (контрольная игра) вничью против Швеции (1:1);
- не может рассчитывать на защитника Любомира Шатку.
Ориентировочные составы:
Украина: Лунин, Караваев, Кривцов, Бурда, Миколенко, Буяльский, Степаненко, Цыганков, Шапаренко, Коноплянка, Яремчук
Словакия: Дубравка, Шкриньяр, Шкртел, Пекарик, Губочан, Вайсс, Руснак, Дуда, Стох, Хамшик, Немец
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