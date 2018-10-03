Когда и где смотреть матч Лиги Европы Ворскла - Спортинг

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за матчем второго тура группового этапа Лиги Европы между полтавской Ворсклой и лиссабонским Спортингом.
Поединок второго тура группового раунда Лиги Европы Ворскла (Украина) - Спортинг (Португалия) начнется завтра, 4 октября, в 19.55 по киевскому времени в Полтаве на стадионе Ворскла имени Алексея Бутовского.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.
Что нужно знать про Ворсклу накануне матча:
- проиграла в первом туре группового этапа Лиги Европы на выезде лондонскому Арсеналу (2:4);
- подходит к игре с серией из пяти побед в шести матчах во всех турнирах при одном поражении;
- по итогам 10-ти туров занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге с отставанием в девять очков от лидера;
- не сможет рассчитывать в игре на полузащитников Александра Кобахидзе и Дениса Васина.
Что нужно знать про Спортинг накануне матча:
- победил в первом туре на своем поле Карабах (2:0);
- подходит к игре с серией из шести побед в восьми матчах во всех турнирах при одном поражении;
- по итогам шести туров занимает четвертое место в португальском чемпионате с отставанием в три очка от лидера.
Ориентировочные составы:
Ворскла: Шуст, Пердута, Далкку, Чесноков, Артур, Д.Кравченко, Шарпар, Ребенок, Кулач, Сергийчук, Коломоец
Спортинг: Салин, Акунья, Коатес, Андре Пинту, Ристовски, Гудель, Батталья, Фернандеш, Рафинья, Нани, Монтеро
НВ
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