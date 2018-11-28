Когда и где смотреть матч Лиги Европы Ворскла - Арсенал

НВ рассказывает все, что нужно знать о проведении матча пятого тура группового этапа Лиги Европы Ворскла - Арсенал.

Поединок пятого тура группового раунда Лиги Европы Ворскла (Украина) - Арсенал (Англия) начнется завтра, 29 ноября, в 19.55 по киевскому времени в Киеве на стадионе НСК Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.55.

Что нужно знать о Ворскле накануне матча:

- занимает третье место в группе E Лиги Европы с тремя очками, отставая на четыре балла от третьего Спортинга (в плей-офф выходят две лучшие команды);

- подходит к игре с серией из трех поражений кряду во всех турнирах;

- по итогам 16-ти туров занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге с 24 очками в активе (отставание от лидера Шахтера - 17 баллов);

- не сможет рассчитывать на полузащитников Дмитрия Кравченко и Александра Кобахидзе, а также нападающего Дениса Васина;

Что нужно знать про Арсенал накануне матча:

- занимает первое место в группе и уже вышел в плей-офф Лиги Европы, опережая на семь очков Ворсклу;

- подходит к игре с беспроигрышной серией в 17 матчей во всех турнирах при четырех ничьих;

- по итогам 13-ти туров занимает пятое место в английской Премьер-лиге с 27 очками в активе (отставание от лидера Ман Сити - восемь баллов);

Ориентировочные составы:

Ворскла: Шуст, Пердута, Чеснаков, Чижов, Артур, Скляр, Шарпар, Кадимян, Кулач, Ребенок, Коломоец

Арсенал: Чех, Лихтштайнер, Холдинг, Дженкинсон, Томпсон, Мхитарян, Рэмси, Эль Ненни, Гендузи, Уиллок, Нкетиа

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