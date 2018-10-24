Когда и где смотреть матч Лиги Европы Ренн - Динамо

После двух туров Динамо занимает третье место в группе Лиги Европы

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между Ренном и Динамо.

Поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы Ренн (Франция) - Динамо (Украина) начнется завтра, 25 октября, в 22.00 по киевскому времени в Ренне на стадионе Руазон Парк.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 2. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 21.30.

Что нужно знать про Динамо накануне матча:

- занимает третье место в группе K Лиги Европы с двумя очками после ничьих с Астаной (дома) и Яблонцем (в гостях);

- подходит к игре с шестиматчевой беспроигрышной серией во всех турнирах при одной ничьей;

- по итогам 12-ти туров занимает второе место в украинской Премьер-лиге с 29 очками в активе (отставание от лидера - два балла);

- не сможет рассчитывать из-за травм на нападающих Артема Беседина и Назария Русина;

Что нужно знать про Ренн накануне матча:

- занимает второе место в группе K Лиги Европы с тремя очками после победы над Яблонцем (дома) и поражения от Астаны (в гостях);

- подходит к игре с одной победой в шести предыдущих матчах во всех турнирах;

- по итогам 10-ти туров занимает 11-е место во французской Лиге 1 с 12 очками в активе.

- под вопросом участие двух основных нападающих Хатема Бен Арфа и Исмаила Сарра.

Ориентировочные составы:

Ренн: Диалло - Траоре, Желен, Сильва, Бенсебаини - Андре - Гренье, Бурижо - Сарр, Бен Арфа, Ньянг

Динамо: Бойко - Кендзера, Кадар, Бурда, Миколенко - Гармаш, Шепелев, Буяльский - Морозюк, Вербич, Цыганков

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