Когда и где смотреть матч Лиги Европы Карабах - Ворскла

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между Карабахом и Ворсклой.
Поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы Карабах (Азербайджан) - Ворскла (Украина) начнется завтра, 25 октября, в 19.55 по киевскому времени в Баку на стадионе Олимпийский.
Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.
Что нужно знать про Ворсклу накануне матча:
- занимает третье место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Арсенала (в гостях) и Спортинга (дома);
- подходит к игре с серией из трех поражений кряду во всех турнирах;
- по итогам 12-ти туров занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге с 18 очками в активе (отставание от лидера - 13 баллов);
- не сможет рассчитывать из-за травм на полузащитника Александра Кобахидзе, а также нападающих Дениса Васина и Гегама Кадимяна.
Что нужно знать про Карабах накануне матча:
- занимает четвертое место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Спортинга (в гостях) и Арсенала (дома);
- подходит к игре с поражениями в двух предыдущих матчах во всех турнирах;
- по итогам семи матчей занимает второе место в азербайджанской Премьер-лиге с 16 очками в активе (отставание от лидера - три балла);
- не сможет рассчитывать на полузащитника Вильда Дональда-Герье.
Ориентировочные составы:
Карабах: Вагнер - Медведев, Б.Гусейнов, Жезничак, Аголли - Мичел, Гараев - Медетов, Озобич, Зубир - Эмегара
Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Скляр, Шарпар - Ребенок, Д.Кравченко, Кулач - Коломоец
НВ
Подпишитесь на журнал НВ по специальной цене
До конца ноября дешевле на 110 грн.
Оформите подписку на журнал на 12 месяцев всего за 559 грн.
Ваш промокод для оплаты онлайн — 89790834
Комментарии
Правила комментирования