Когда и где смотреть матч Лиги Европы Карабах - Ворскла

Ворскла пока не имеет очков в групповом раунде Лиги Европы

НВ рассказывает все, что нужно знать желающим следить за событиями матча третьего тура группового этапа Лиги Европы между Карабахом и Ворсклой.

Поединок третьего тура группового раунда Лиги Европы Карабах (Азербайджан) - Ворскла (Украина) начнется завтра, 25 октября, в 19.55 по киевскому времени в Баку на стадионе Олимпийский.

Прямую трансляцию матча покажет телеканал Футбол 1. НВ проведет онлайн-трансляцию игры и событий вокруг нее, начиная с 19.25.

Что нужно знать про Ворсклу накануне матча:

- занимает третье место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Арсенала (в гостях) и Спортинга (дома);

- подходит к игре с серией из трех поражений кряду во всех турнирах;

- по итогам 12-ти туров занимает четвертое место в украинской Премьер-лиге с 18 очками в активе (отставание от лидера - 13 баллов);

- не сможет рассчитывать из-за травм на полузащитника Александра Кобахидзе, а также нападающих Дениса Васина и Гегама Кадимяна.

Что нужно знать про Карабах накануне матча:

- занимает четвертое место в группе E Лиги Европы с нулем очков после поражений от Спортинга (в гостях) и Арсенала (дома);

- подходит к игре с поражениями в двух предыдущих матчах во всех турнирах;

- по итогам семи матчей занимает второе место в азербайджанской Премьер-лиге с 16 очками в активе (отставание от лидера - три балла);

- не сможет рассчитывать на полузащитника Вильда Дональда-Герье.

Ориентировочные составы:

Карабах: Вагнер - Медведев, Б.Гусейнов, Жезничак, Аголли - Мичел, Гараев - Медетов, Озобич, Зубир - Эмегара

Ворскла: Шуст - Пердута, Даллку, Чеснаков, Артур - Скляр, Шарпар - Ребенок, Д.Кравченко, Кулач - Коломоец

НВ